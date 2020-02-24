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Diyarbakır annelerinden 9 'u çocuğuna kavuştu

Çocuklarını terör örgütü PKK'ya kaptıran ailelerden 9'u mutlu sona ulaştı.

DHA | 24.02.2020 - 11:32..
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Diyarbakır’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileler çocuklarına kavuşmaya devam ediyor.

Diyarbakır annelerinden 9 'u çocuğuna kavuştu

BAKAN SOYLU MUTLU HABERİ VERDİ

Ailelerden Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik (20) terör örgütünün elinden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Müjdeyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, anne Birlik'i telefonla arayarak, verdi.

Diyarbakır annelerinden 9 'u çocuğuna kavuştu

Muhteber Birlik, 5 yıl önce İstanbul Sultanbeyli'de oto yıkamacıda çalışırken kaçırılan ve o tarihte 14 yaşında olan oğlu Veysi Birlik için 22 Şubat günü Kocaeli'nden gelerek evlat nöbetine katıldı

Diyarbakır annelerinden 9 'u çocuğuna kavuştu

ÇOK ŞÜKÜR ÇOCUĞUM GELDİ

Veysi Birlik, terör örgütü PKK'nın elinden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, telefonla anne Muhteber Birlik'i arayarak, müjdeyi verdi. Oğluna kavuşmayı bekleyen Muhteber Birlik, DHA'ya, "Cumhurbaşkanımızdan ve ekibinden Allah razı olsun. Çok şükür çocuğum geldi. Çocukların hepsi geri gelsin inşallah" dedi.
175 gündür süren oturma eyleminde terör örgütü PKK’dan kaçan çocuklarıyla kavuşan aile sayısı 9 oldu.

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