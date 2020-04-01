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Diyarbakır annelerinden korona tedbiriyle evlat nöbeti

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan aileler, hijyen kurallarına uyarken, sosyal mesafe kuralına da dikkat ediyor.

AA |
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Diyarbakır annelerinden korona tedbiriyle evlat nöbeti

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır anneleri, 3 Eylül 2019'da başlattıkları eylemlerini, koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından, aldıkları tedbirlerle sürdürüyor.

RAHATSIZLIĞI BULUNAN AİLELER EYLEME ARA VERDİ

Evlat nöbetindeki anne ve babalardan yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunanlar koronavirüs nedeniyle eyleme ara verirken, geriye kalanlar ise maske takıp, hijyen kurallarına uyup sosyal mesafeye dikkat ediyor.

Öte yandan, eylem çadırı da günde 2 kez dezenfekte ediliyor.

Diyarbakır annelerinden korona tedbiriyle evlat nöbeti

"ONLAR BENİM CİĞERİMİ YAKTI, ALLAH DA ONLARIN CİĞERİNİ YAKSIN"

Annelerden Kamile Küçükdağ, 6 yıldır oğlundan bir haber alamadığını söyledi.

HDP'ye tepki gösteren Küçükdağ, "Onlar benim ciğerimi yaktı, Allah da onların ciğerini yaksın. Allah benim ve oğlumun hakkını onlara bırakmasın." dedi.

Diyarbakır anneleri koronavirüs tedbiriyle evlat nöbetini sürdürüyor

"ÇOCUKLARIMIZI ALMADAN GİTMEYECEĞİZ"

Baba Şevket Bingöl ise "Mesafemizi koruyoruz, maske takıyoruz, kolonya kullanıyoruz. Mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Çocuklarımızı bunlardan almadan, gitmeyeceğiz. HDP artık kimseyi kandırmasın, biz bunu istiyoruz." dedi.

Diyarbakır annelerinden korona tedbiriyle evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden korona tedbiriyle evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden korona tedbiriyle evlat nöbeti

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