taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8769
Euro
6.5375
Altın
1560.35
Borsa
118663.7
Gram Altın
294.865
Bitcoin
47367.13

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 132'inci gününe girdi

Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti" tutan annelerden biri "Ömrüm yettiği kadar beklemeye devam edeceğim onlara kızımı bırakmayacağım." dedi.

AA | 12.01.2020 - 23:15..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 132'inci gününe girdi

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarının dönmesi için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önündeki nöbetini devam ettiriyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, İl Başkanlığı binasının önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 132'nci gününe girdi.

5 YILDIR KIZINDAN HABER ALAMIYOR

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla soğuk havaya aldırmadan bekleyişini sürdüren annelerden anne Fatma Akkuş, 5 yıldır kızı Songül'den haber alamadığını ve dayanacak güçlerinin kalmadığını söyledi.

"HDP'DEN İSTİYORUM ÇÜNKÜ KIZIMI ONLAR GÖTÜRDÜ"

Kızını almadan eylemden vazgeçmeyeceğini belirten Akkuş, "132 gündür buradayız. Ömrüm yettiği kadar beklemeye devam edeceğim onlara kızımı bırakmayacağım. Kızımı HDP'den istiyorum çünkü kızımı onlar götürdü." ifadelerini kullandı

"KAÇ GEL TESLİM OL"

"Kızımı çok özledim burnumda tütüyor rüyalarımdan çıkmıyor. Kimler sebep olduysa Allah'tan bulsunlar. Yeter artık bu zulüm." diyen Akkuş, kızına seslenerek, "Kızım neredeysen Allah için bir sesini duyur bana yeter artık dayanamıyoruz. Eğer beni duyuyorsan görüyorsan ve sesini bana duymuyorsan sana sütümü helal etmiyorum. Oradan kaç gel teslim ol." dedi.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 132'inci gününe girdi

"BEN HDP'DEN ZARAR GÖRDÜM"

Bekleyişini sürdüren annelerden Sevdet Demir ise oğlu Fatih'in 4 yıl önce Hani ilçesinde ekmek fırınında çalışırken HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını anlattı.

Evladına kavuşmak için eylemine devam edeceğini ve oğlunu almadan HDP il binası önünden ayrılmayacağını belirten Demir, "Ben çocuğumu onlar için doğurmadım. Ben devletten hiç zarar görmedim ben HDP'den zarar gördüm. Benim oğlumu göndersin." ifadesini kullandı.

"ORASI ZALİMLERİN YERİDİR"

Anne Demir, oğluna, "Bana bir iyilik yap dön gel, elini tutup eve gideyim. Sıcak yuvana dön yavrum. Seni çok özledim oğlum. Herkes seni özledi. Herkes kucak açmış seni bekliyor oğlum. Orası zalimlerin yeridir, sonu yoktur, sonu ölümdür. Dön gel teslim ol." çağrısında bulundu.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 132'inci gününe girdi

"BİZ ÇOCUĞUMUZU İSTİYORUZ"

Oğlu Erkan için oturma eyleminde yer alan baba Fahrettin Akkuş ise evladına kavuşmanın en büyük arzusu olduğunu vurguladı.

HDP'ye tepki gösteren Akkuş, "Çocuğumuzu nasıl götürmüşler ise öyle getirsinler. Biz çocuğumuzu istiyoruz. Onlardan sadaka istemiyoruz. Bu çocukların, ailelerin günahı nedir ki bu soğukta bekliyor." diye konuştu.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 132'inci gününe girdi

İlginizi Çekebilir
Erdoğan Merkel'le görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü. İki lider Libya ve bölgesel konuları ele aldı.
Palandöken'in zirvesine şehitlere saygı duruşu
"Palandöken Outdoor Festivali" kapsamında dağcılar, tarihte "93 Harbi" olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda şehit olanların anısına Palandöken Dağı'nın zirvesine tırmandı.
Elazığ'da göl manzaralı kayak merkezinde sezon açıldı
Hazar Gölü manzarasına sahip Hazarbaba Kayak Merkezine hafta sonu dolayısıyla ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi
Kitap sayfalarından gelinlik dikkat çekti
Muğla’da ‘Çocuklar Gelinlik Giymesin, Okula Gitsin’ projesi kapsamında kitap sayfalarından oluşan gelinlik tasarlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar

Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar

531
Hafter Libya'da ateşkesi kabul etti

Hafter Libya'da ateşkesi kabul etti

360
İran'ın vurduğu Ayn el Esad üssü

İran'ın vurduğu Ayn el Esad üssü

122
Sevim Dağdelen, Almanya'da Türk okullarına karşı

Sevim Dağdelen, Almanya'da Türk okullarına karşı

729
Trump, İran'daki rejim karşıtlarına Farsça mesaj gönderdi

Trump, İran'daki rejim karşıtlarına Farsça mesaj gönderdi

141
Kanal İstanbul'a hayır diyenler sokağa indi

Kanal İstanbul'a hayır diyenler sokağa indi

734
BM'ye borcunu ödemeyen 7 üye ülke, oy hakkını kaybetti

BM'ye borcunu ödemeyen 7 üye ülke, oy hakkını kaybetti

50
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir