Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarının dönmesi için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önündeki nöbetini devam ettiriyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 140'ıncı gününe girdi.

''HDP OLMASAYDI ÇOCUKLARIMIZ DAĞDA OLMAZDI''



Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişlerini sürdüren annelerden Mevlüde Üçdağ, yaptığı açıklamada, oğlu Ramazan'a kavuşana kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

Çocuklarının durumu hakkında HDP'den açıklama beklediklerini söyleyen Üçdağ, "Bize bugüne kadar herhangi bir açıklamada bulunmadılar. Kürt hakkını böyle mi savunuyorsunuz? Çocuklarımızın eline silah vermişler. Böyle bir parti (HDP) istemiyoruz. 140 gündür buradayız, 140 sene de olsa gitmeyeceğiz. Eğer HDP, aracı olmasaydı çocuklarımız dağda olmazdı. 40 yıldır Kürtlerin kanını emiyor ve gençleri dağa götürüyorlar." dedi.

5 YILDIR OĞLUNDAN HABER ALAMIYOR

Anne Songül Altıntaş da 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Müslüm Altıntaş için oturma eylemine katıldığını söyledi.

Oturma eylemine katılan bazı ailelerin çocuklarına kavuştuğunu anımsatan Altıntaş, "HDP ve PKK gençleri kaçırıyor. Yazık, hepsi evlenme çağındaydı, evlenip yuva kuracak, yavruları olacaktı. PKK ve HDP, Kürtlere zulmediyor. HDP ve PKK'nın yaptığı zulüm yanlarına kar kalmayacak. Bu dünyada alamasak da öteki dünyada hakkımızı alacağız. Onları Allah'a havale ediyoruz. Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz.'' dedi.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 140'ıncı gününde VİDEO

''SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ''

Oğlu Erkan için oturma eyleminde yer alan baba Fahrettin Akkuş da evladına kavuşmanın en büyük arzusu olduğunu söyleyerek, "HDP, 40 yıldır Kürtlere zulüm yapıyor. Artık zulmün sonu geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin maaşını almasınlar. Sonuna kadar onlarla mücadele ediyoruz. Kimse demesin biz bunlardan korkuyoruz, sonuna kadar mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.