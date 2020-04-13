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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 224'üncü gününde

Oğlu Fatih için oturma eylemini sürdüren anne Sevdet Demir, kavuşuncaya kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.

AA |
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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 224'üncü gününde

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 224'üncü gününe girdi.

"OĞLUM DAĞDA ACI ÇEKİYOR"

Oğlu Fatih için oturma eylemini sürdüren anne Sevdet Demir, oğlundan ayrı geçen 5 yılda yaşadığı acıyı anlatarak, "Oğlum dağda acı çekiyor, ben de burada acı çekiyorum. Kaç gel oğlum devlete teslim ol. Gel anneni mutlu et yavrum. Annen son nefesine kadar yolunu bekleyecek." dedi.

"YOLUNU SEÇ ORASI SANA YAKIŞMIYOR"

Demir, "Fatih seni besledim, büyüttüm. Temiz bir çocuktun, seni kandırıp götürdüler. HDP seni kandırdı. Ailece özledik ve seni bekleyeceğiz. Oğlum yolunu seç, orası sana hiç yakışmıyor." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 224'üncü gününde

"OĞLUM KAÇ, TESLİM OL"

Oğlu Tuncay için oturma eylemine devam ettiğini belirten Şevket Bingöl de, "Oğlum Tuncay kaç, güvenlik güçlerine teslim ol. HDP çocuklarımızı götürüp dağda ölüme mahkum etmiş. Yeter artık çocuklarımızı bize versinler." diye konuştu.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 224'üncü gününde

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 224'üncü gününde

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 224'üncü gününde

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 224'üncü gününde

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