Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım sürüyor.

153'üncü gününe giren eyleme bir aile daha katıldı.

5 YILDIR OĞLUNUN YOLUNU GÖZLÜYOR

Ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine, Siirt'ten 2015'te henüz 16 yaşında lise öğrencisiyken dağa kaçırılan oğulları Sabri için gelen anne Dilber ve baba Hasan Ayhan da HDP binası önüne gelderek çocuklarını geri alabilmek için eyleme başladı.

Anne Ayhan, Kürtçe yaptığı açıklamada, 5 yıldır oğlunun yolunu gözlediğini ancak ondan herhangi bir haber alamadığını söyledi. Oğlunun bütün eşyalarını sakladığını ve onu çok özlediğini ifade eden Ayhan, çocuğuna devlete teslim olması çağrısında bulundu.

"OĞLUM SABRİ'Yİ HDP'DEN İSTİYORUM"

Artık annelerin ağlamaması gerektiğini dile getiren Ayhan, "Kim ağlıyorsa benim ciğerim yanıyor. Bütün çocuklar anne ve babalarına kavuşsun. Oğlum Sabri'yi HDP'den istiyorum. Oğlum gelmeden bu anneler gibi ben de evime gitmeyeceğim. Herkesin çocuğu gelsin. Hiç kimsenin ciğeri yanmasın. Yeter artık." ifadelerini kullandı.