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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 227'nci gününde

5 yıl önce kaçırılan oğlu için oturma eylemine devam eden anne, "Onlarda biraz vicdan, merhamet varsa oğlumu verirler" dedi.

AA |
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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 227'nci gününde

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 227. gününe girdi.

"OĞLUMU BANA VERSİNLER"

Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için gelen anne Solmaz Övünç, çocuklarına kavuşana kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

"Onlarda biraz vicdan, merhamet varsa oğlumu verirler." diyen Övünç, "Yaşımız geçmiş, rahatsızız. Oğlumu bana versinler. Oğlumu kandırıp götürdüler. Bu çocuklardan ne istiyorlar? Annelerin babaların gözü yaşlı. Oğlum arkadaşlarını al gel. Askere teslim ol." dedi.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

"HDP'YE KARŞI DİRENİYORUZ"

Şırnak'ın İdil ilçesinden dağa kaçırılan oğlu Mahmut için oturma eylemine katılan baba Emin Arslan, evladının HDP aracılığıyla terör örgütü PKK'ya teslim edildiğini belirtti.

Arslan, "Oğlum silah zoruyla kaçırıldı. O günden bugüne bir haber alamadık. Hastalığa rağmen burada HDP'ye karşı direniyoruz. Çocuğumuzu almadan bir yere gitmiyoruz." diye konuştu.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 227'nci gününde

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 227'nci gününde

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 227'nci gününde

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 227'nci gününde

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