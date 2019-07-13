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Diyarbakır Barosu'ndan eylem

Son iki ayda iki üyesini silahlı saldırılarda kaybeden Diyarbakır Barosu, bireysel silahlanmaya karşı kampanya başlattı

Haber Merkezi | 13.07.2019 - 01:46..
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Diyarbakır Barosu'ndan eylem

Diyarbakır Barosu, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Avukat Armanç Arkaş ve Müzeyyen Boylu ile İstanbul Barosu Avukatı Hüseyin Yama'yı anmak için eylem yaptı.

Avukatların cübbelerini giyerek toplandıkları yer Avukat Armanç Arkaş’ın öldürüldüğü Kayapınar İlçesi oldu.

Diyarbakır Barosu'ndan eylem

Bireysel silahlanmaya karşı başlatılan kampanyada, baro yönetimi, silah ruhsatı almanın zorlaştırılması ve silah ticaretinin denetim altına alınması çağrısı yaptı.

"AMERİKA'NIN SESİ" DESTEKLEDİ

ABD sermayeli Amerika'nın Sesi isimli haber sitesi de Diyarbakır'da yapılan bu eylemin haberini paylaştı.

Diyarbakır Barosu'ndan eylem

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