Diyarbakır Barosu'ndan eylem

Diyarbakır Barosu, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Avukat Armanç Arkaş ve Müzeyyen Boylu ile İstanbul Barosu Avukatı Hüseyin Yama'yı anmak için eylem yaptı.

Avukatların cübbelerini giyerek toplandıkları yer Avukat Armanç Arkaş’ın öldürüldüğü Kayapınar İlçesi oldu.

Bireysel silahlanmaya karşı başlatılan kampanyada, baro yönetimi, silah ruhsatı almanın zorlaştırılması ve silah ticaretinin denetim altına alınması çağrısı yaptı.

"AMERİKA'NIN SESİ" DESTEKLEDİ

ABD sermayeli Amerika'nın Sesi isimli haber sitesi de Diyarbakır'da yapılan bu eylemin haberini paylaştı.