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Diyarbakır en güzel malağını seçti

Diyarbakır 10'uncu Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda malak güzellik yarışması düzenlendi. Ortaya renkli görüntüler çıktı.

İHA | 02.04.2019 - 16:42..
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Kırmızı halı üzerinde güzelliklerini sergileyen malaklar, birinci olabilmek için yarıştı.

YARIŞI MALAK 'REŞO' KAZANDI

Diyarbakır 10. Tarım ve Hayvancılık Fuarında düzenlenen malak güzellik yarışmasında birbirinden güzel malaklar kırmızı halı üzerinde güzelliklerini sergiledi.

Diyarbakır en güzel malağını seçti

Yarışmaya Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri ve davetliler katıldı. 6 malağın katıldığı yarışmada en güzel malak Nesih Atlı’nın ’Reşo’ isimli malağı oldu. Yarışmada birinci olan ’Reşo’ isimli malağa Diyarbakır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil tarafından tam altın hediye edildi.

Diyarbakır en güzel malağını seçti

ORTAYA RENKLİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Malağın sahibi Nesih Atlı, hayvanını ilk 2,5 ay anne sütüyle beslediğini söyledi. Etkinlikte dereceye girenlere de hediyeler verildi.

Diyarbakır en güzel malağını seçti

Diyarbakır en güzel malağını seçti

Diyarbakır en güzel malağını seçti

Diyarbakır en güzel malağını seçti

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