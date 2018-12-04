Diyarbakır fotoğrafçıların gözdesi konumunda

Bir dönem güvenlik gerekçesiyle gölgede kalan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surları, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Camii, İçkale Müze Kompleksi, peygamber makamları ve türbeleri ile zengin tarihi ve kültürel potansiyeli bünyesinde barındıran Diyarbakır, kavuştuğu huzurla dört mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor.

FOTOĞRAFÇILARIN GÖZDESİ

Hafta sonları fotoğraf tutkunlarının tercih ettiği kentin tarihi ve inanç değerleri kış mevsiminde de objektiflere yansımaya devam ediyor.

DOĞANIN EŞSİZ SUNUMU

Kent merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunan Eğil ve Ergani ilçelerindeki, isimleri Kur'an-ı Kerim'de geçen 25 peygamberden Zülkifl ile Elyesa peygamberlerin kabirlerinin bulunduğu ziyaret tepesi, kale, Kralkızı Baraj gölü, makam dağını ziyaret eden amatör fotoğrafçılar hem hayranlık uyandıran bölgenin inanç değerlerini görme, baraj gölünde tekne turu yapma hem de fotoğraflama imkanı buluyor.

GELECEK NESİLLERE TANITMAK İSTİYORLAR

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen Siverek Fotoğraf Sanatçıları Derneği üyesi Mustafa Karayel, amaçlarının bölgedeki doğal güzellikleri, inanç değerlerini tanıtmak için gelecek nesiller adına kayıt tutmak olduğunu söyledi.



