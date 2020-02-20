Diyarbakır HDP binası önünde gerginlik

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti, 171'inci gününde de devam etti.

Normal seyrinde devam eden oturma eyleminde, partililerin binaya girerken aileler ile dalga geçmesi nedeniyle gerginlik yaşandı.

Kendileriyle dalga geçilen aileler, HDP önünde "kahrolsun PKK ve HDP" sloganları atarak binanın camlarını kırdı. Yaşanan gerginliği orada bulunan güvenlik güçleri yatıştırdı.

Evlat nöbetindeki aileler HDP binasının camlarını kırdı VİDEO

"ÇOCUKLARIMIZI KAÇIRIYORLAR"

Yaşanan gerginliğin sebebi ile ilgili konuşan evlat nöbetindeki babalardan Şevket Altıntaş, "Burada bu öfkeyi kusmamızın sebebi 10, 11 ve 12 yaşındaki çocukları kaçırıyorlar. Bunla ilgili olarak sesimizi arası yükselteceğiz. Ben şunu sürekli söylüyorum, bu yalan değil, sözlerimizi yalan olarak nitelendiriyorlar. 10 ve 12 yaşındaki çocukları kaçırıyorlar bu insanlar. Bunlara artık bir dur diyelim, dur demenin zamanı geldi ve geçti bile” dedi.

"GELSİNLER ÇOCUKLARIMIZI PKK'DAN İSTESİNLER"

4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için 171 gündür oturma eylemini sürdüren baba Süleyman Aydın ise, "171 gündür biz buradayız. Gördüğünüz gibi HDP milletvekilleri bu binada faaliyetlerini yürütüyorlar ve aileleri görmemezlikten geliyorlar. Neden gelip bizlere açıklama yapmıyorlar. Biz açıklama yapmalarını istiyoruz. Gelsinler onlarda çocuklarımızı PKK’dan istesinler, neden istemiyorlar. Ben buradan bütün Kürt halkına sesleniyorum. PKK ve HDP’nin iç yüzünü görsünler. Bizde Kürt'üz ve biz Kürtlüğümüz inkar etmemişiz. Hepimiz Kürt'üz ama gelip burada neden bir açıklama yapmıyorlar? Bakın görüyorsunuz 12, 13 ve 14 yaşlarındaki çocukları halen içeride tutuyorlar ve eğitim adı altında gelecek günlerde dağa gönderecekler. Artık herkes bunların iç yüzünü görsün" diye konuştu.

"HDP'LİLER ÇOCUKLARIMIZI GETİRSİN"

HDP’lilere tepki gösteren baba Celil Begdaş da, "Akıllı olsunlar ve çocuklarımızı getirsinler. Burada bulunan aile sayısı 550’yi bulacak. 500’ü geçti mi kimse bizi durduramaz. HDP’liler akıllı olsun çocuklarımızı getirsinler. Mahalle mahalle kongre için gezmesinler, millete demesinler gelin Ankara’ya gideceğiz kongremiz var diye. Utanmıyorlar mı insanların çocuklarını dağa kaçırıp birde kongre yapıyorlar. Bu kongre yapmalarının amacı isim ve yönetimi değiştirmektir. Kongre olduktan sonra biz bu çocuklardan haberimiz yok demeye getirecekler. Ben çocuklarımı onlar için beslemedim ve o yaşa getirmedim. Onların çocukları nerededir, insanların çocukları doktor, mühendis ve hakim oluyor. Bizim çocuklarımızın ellerinde kalem olacağına dağa kaçırdılar. Oğlum 15 yaşındaydı ve nerede benim oğlum" şeklinde konuştu.