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Diyarbakır HDP il binası önünde gerginlik

Çocuklarının PKK terör örgütüne kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan aileler, HDP il binasına girmek istedi. Yaşanan kısa süreli gerginlik, polis tarafından önlendi.

İHA | 28.10.2019 - 14:37..
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Diyarbakır HDP il binası önünde gerginlik

Çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını öne süren ailelerin, Diyarbakır'daki HDP il binası önündeki eylemi sürüyor.

Sakinliğini artık korumayan acılı aileler, parti il binasına girmek  istedi.

Ailelerin bu istediğini, polis ekipleri engelledi.

Diyarbakır HDP il binası önünde gerginlik

İKİ ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kısa süreli bir arbede oluşurken; iki anne fenalaştı. 2015 yılında İzmir Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisiyken 22 yaşında kaçırıldığı iddia edilen Mehmet Nilifırka’nın annesi İmmihan Nilifırka ile PKK'lı teröristler tarafından oğlu Azad'ın kaçırıldığını öne süren anne Remziye Akkoyun, sinir krizi geçirdi.

Diyarbakır'da HDP il binası önünde annenin feryadı İZLE

HASTANEYE KALDIRILDI

Rahatsızlanan anne İmmihan Nilifırka, 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır HDP il binası önünde gerginlik

Diyarbakır HDP il binası önünde gerginlik

Diyarbakır HDP il binası önünde gerginlik

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