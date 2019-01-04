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Diyarbakır İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Et ve Süt Kurumuna el yapımı patlayıcı atan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi | 04.01.2019 - 02:45..
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Yüzleri maskeli 16-17 yaşlarında bir grup, Şehitlik semtinde bulunan Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü binası ile Et ve Süt Kurumuna el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenledi.

Patlayıcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki beton bariyerler ile Et ve Süt Kurumunun önündeki kaldırıma isabet etti.

1 KİŞİ YARALANDI

Atılan patlayıcıların etkisiyle seken taş parçası gözüne isabet eden bir kişi hafif yaralandı.
Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan kişilerden 5 şüpheliyi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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