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Diyarbakır'da ortak operasyon: 1 ton 351 kilogram esrar

Diyarbakır ve Bingöl jandarma ekiplerince ortak yürütülen operasyonda, 1 ton 351 kilogram esrar bulundu.

AA | 23.01.2020 - 14:04..
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Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda yasa dışı kenevir ekiminden elde edilen yüklü miktarda toz esrarın arazide toprak altına gömerek gizlendiği bilgisine ulaştı.

BÜYÜK OPERASYON

Bunun üzerine yönelik Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı unsurlarıyla, müşterek Lice ilçesi kırsal Yalaza Mahallesi'ne operasyon düzenledi.

Diyarbakır'da ortak operasyon: 1 ton 351 kilogram esrar

1 TON 351 KİLO TOZ ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik dedektör köpekler "Vana" ve "Öğle"nin katıldığı operasyonda, 3 noktada toprağa gömülü 31 çuval ve 8 bidon içerisinde, 1 ton 351 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da ortak operasyon: 1 ton 351 kilogram esrar

Diyarbakır'da ortak operasyon: 1 ton 351 kilogram esrar

Diyarbakır'da ortak operasyon: 1 ton 351 kilogram esrar

Diyarbakır'da ortak operasyon: 1 ton 351 kilogram esrar

Diyarbakır'da ortak operasyon: 1 ton 351 kilogram esrar

Diyarbakır'da ortak operasyon: 1 ton 351 kilogram esrar

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