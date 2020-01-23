Diyarbakır'da ortak operasyon: 1 ton 351 kilogram esrar

1 Huawei, Google haritalar yerine TomTom'u kullanacak Huawei'nin kendi telefonlarında Google Haritalar uygulaması yerine kullancağı hizmet TomTom oldu.

2 Noterde güvenli ödeme 3 Şubat’ta geliyor Noterlerde alım-satım yapılırken, ödemenin alımdan önce mi sonra mı yapılacağı sorunu, yeni getirilen bir uygulama ile çözülüyor.

3 Çin'de vatandaşın sağlıklı yiyecek kavgası Yarasa çorbasından geçen corona virüsünden sonra halk, marketlerden sağlıklı sebze alabilmek için kavga etmeye başladı.

4 Amerika, İran'ı tehdit etti ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, Süleymani'nin yerine gelen ismin Amerika'ya yönelik plan yapması durumunda sonucuna katlanacağını söyledi.

5 Ersun Yanal: Başakşehir'i yine yeneceğiz Fenerbahçe'nin deneyimli hocası Ersun Yanal, cumartesi günü oynanacak olan Başakşehir maçından 3 puanla ayrılacaklarını söyledi.

6 Bakan Albayrak Davos'ta "Davos'un bu yılki ana gündemi büyüme" diyen Albayrak, Türkiye'nin bu konuda yüzde beşlik bir hedefi olduğunu söyledi.