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Diyarbakır PKK'dan temizleniyor

Terör örgütüne yönelik operasyon yapan jandarma ekipleri, Diyarbakır'da teröristlerin kullandığı 4 sığınak ve 1 mevziyi tespit etti.

DHA | 22.03.2019 - 10:54..
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik Silvan, Hazro ve Kulp ilçeleri sınırlarında kalan dağlık ve kırsal alanda, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla 'Bayrak-119 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arda Şen-02O' adlı operasyon düzenlendi.

36 ARAÇTA ARAMA

Operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 4 kış sığınağı ve 1 mevzi tespit edildi. Mevzi ve sığınaklarda yapılan aramada ise 2 Kalaşnikof tüfek, 3 tüfek şarjörü, 220 fişek, 4 boş kovan, roketatar mühimmatı, çok sayıda giysi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Diyarbakır PKK'dan temizleniyor

Operasyon kapsamında 174 kişinin kimliğinin kontrol edildiği 36 araçta da arama yapıldığı belirtildi.

Diyarbakır PKK'dan temizleniyor

Diyarbakır PKK'dan temizleniyor

Diyarbakır PKK'dan temizleniyor

Diyarbakır PKK'dan temizleniyor

Diyarbakır PKK'dan temizleniyor

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