Diyarbakır PKK'dan temizleniyor

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik Silvan, Hazro ve Kulp ilçeleri sınırlarında kalan dağlık ve kırsal alanda, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla 'Bayrak-119 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arda Şen-02O' adlı operasyon düzenlendi.
36 ARAÇTA ARAMA
Operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 4 kış sığınağı ve 1 mevzi tespit edildi. Mevzi ve sığınaklarda yapılan aramada ise 2 Kalaşnikof tüfek, 3 tüfek şarjörü, 220 fişek, 4 boş kovan, roketatar mühimmatı, çok sayıda giysi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 174 kişinin kimliğinin kontrol edildiği 36 araçta da arama yapıldığı belirtildi.