Diyarbakır şehitleri son yolculuğuna uğurlanıyor.

Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 7 kişi şehit oldu, 10 kişi yaralandı.

ŞEHİTLER İÇİN TÖREN

Dünkü saldırının ardından bugün, şehitler için tören düzenlendi.

Devlet erkanının katıldığı törende, HDP cephesinden kimsenin yer almaması da dikkatlerden kaçmadı.

AİLELERİN GÖZÜ YAŞLI

Törene katılan şehitlerin yakınları, gözyaşlarına boğuldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da cenazı namazında saf tutanlar arasında yer aldı.

Diyarbakır saldırısında şehit düşenlere veda ViDEO

"SİZE MİNNETTARIZ"

Törende konuşan Soylu, "Size minnettarız. Her şeyi yapmalarına rağmen, bu milletin birlik hamuruna sahip çıkmalarına minnettarız. Asaletinize borçluyuz. Hüseyinlerimize, 15 yaşındaki Ömer'imize borçluyuz. Sizin gibi şu an kalbi kavrulan bir adam var. Dün akşam bu olayı öğrendikten sonra yanıp tutuşan bir adam var. Cumhurbaşkanımız... Başsağlığı diliyor. Bilin ki; bir de sizinle beraber olan, bu çocuklarımıza Fatiha'lar okuyan, Allah'ım cennetinle müşerref et diye dua eden milyonlarca kardeşiniz var. Allah, asaletinizi daim etsin. Allah rahmet eylesin." dedi.