taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8023
Euro
6.4269
Altın
1464.13
Borsa
108862.79
Gram Altın
273.306
Bitcoin
43478.17

Diyarbakır sonbaharda da büyülüyor

Her mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yapan Diyarbakır’da yaprakların oluşturduğu renk cümbüşü kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

İHA | 09.12.2019 - 15:31..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Sonbahar aylarının geride kaldığı bu günlerde Diyarbakır’ın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan tarihi Hevsel Bahçeleri’nde oluşan renk cümbüşü fotoğrafçıları kendisine hayran bıraktı.

Diyarbakır surları, Dicle Nehri ve On Gözlü Köprü etrafında oluşan görüntüler fotoğraf meraklıları tarafından karelendi.

Diyarbakır sonbaharda da büyülüyor

HARİKA BİR FOTOĞRAF İÇİN DENKLANŞÖRE BASMANIZ YETERLİ

Fotono21 Fotoğraf Derneği Başkanı Mehmet Kılıçoğlu, alternatifsiz rotalara sahip bir kentin fotoğrafçıları olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Kılıçoğlu, “Şehirlerinin en güzelini sorarsanız herkes kendi şehrini söyler fakat herkesin görmesi gereken yerler sıralanırken işler değişir. Listenin başına her ne kadar popüler isimler gelse bile gezginler ve fotoğrafçılar için rotalar hep farklıdır. Keşfedilmemiş alanlar, huzur veren mekanlar, tarihin izleri kültürel miraslar ve doğa harikaları öncelik listesinin dedir.

Diyarbakır sonbaharda da büyülüyor


Şu an bulunduğumuz Gazi köşkü de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Hevsel Bahçeleri ve Diyarbakır surlarının çevrelediği otantik bir yer. Sosyal medyanın hayatımıza girmesi ve mobil cihazların nitelikli özelliklerinin artması ile bu rotalar hakkında hızlı ve güvenilir bilgiler elde etmek mümkün. Gazi Köşkü için görseller oluşturmak ve sosyal medya kanallarında yayınlamak için buradayız. Gazi Köşkü sonbahar fotoğrafçılığı için önceden hazırlanmış bir sahne gibi. Bizim sadece deklanşöre basmamız yeterli oluyor” dedi.

Diyarbakır sonbaharda da büyülüyor

Diyarbakır sonbaharda da büyülüyor

Diyarbakır sonbaharda da büyülüyor

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
GENAR ve KONDA'nın genel seçim anketi

GENAR ve KONDA'nın genel seçim anketi

208
Ceren Özdemir'in katili intihar girişiminde bulundu

Ceren Özdemir'in katili intihar girişiminde bulundu

447
Muslera'nın aile pozu

Muslera'nın aile pozu

36
Güngören Belediyesi'ndeki skandal ceza sonrası açıklama

Güngören Belediyesi'ndeki skandal ceza sonrası açıklama

439
MHP'li başkandan çirkin benzetme

MHP'li başkandan çirkin benzetme

235
İngiltere'de 6 kişinin varlığı 13.2 milyon insanın varlığına eşit

İngiltere'de 6 kişinin varlığı 13.2 milyon insanın varlığına eşit

77
TBMM'de 2020 bütçe görüşmelerinde MHP-HDP tokalaşması

TBMM'de 2020 bütçe görüşmelerinde MHP-HDP tokalaşması

173
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir