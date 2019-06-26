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Diyarbakır ve Bingöl'de fuhuş operasyonu: 31 gözaltı

Bingöl ve Diyarbakır'da 'son çekim' adıyla düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda; aralarında çete liderinin de bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı.

DHA | 26.06.2019 - 09:18..
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Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 aylık teknik takipli çalışma sonucu Bingöl ve Diyarbakır'da eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenlendi.

ÇETE LİDERİ DE GÖZALTINDA

'Son çekim' adı verilen operasyonda, aralarında çete liderinin de bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, gizli kameralarla çekim yaptığı ve fuhuş sonrası hamile kaldıkları yalanıyla yüklü miktarda para temin ettikleri tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 2 el bombası, 8 kamera, doğum kontrol hapları, 74 cep telefonu ve 11 silah ele geçirildi. Yapılan incelemelerde; evlere yerleştirilen gizli kameralar ve çete üyelerine ait cep telefonları ile birçok kişinin uygunsuz görüntüsünün kaydedildiği de ortaya çıktı.

Diyarbakır ve Bingöl'de fuhuş operasyonu: 31 gözaltı

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