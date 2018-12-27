Diyarbakır'a 150 dönümlük millet bahçesi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca terörün izlerinin silinmesi için yürütülen ihya ve inşa çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, doğa ve tarihi buluşturan projeler birbiri ardına hayata geçiriliyor.

HARABE ALAN YENİ GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞTU

Teröristlerin saldırıları sonucu uzun süre ziyarete kapanan İçkale'de, 27 şehit sahabenin de gömülü olduğu Hazreti Süleyman Camisi'nin yer aldığı alanda uygulanan ilk proje ile gecekondularla dolu, yıkık ve harabe durumdaki 115 dönümlük alanda, istimlak çalışması yapıldı.

DİYARBAKIR YEŞİLE KAVUŞTU

Restorasyon ve kültürel peyzaj çalışmalarıyla tarihi kimliği ön plana çıkarılan İçkale, vatandaşların büyük beğenisi kazandı. Ardından Ongözlü Köprü'nün bulunduğu bölgenin karşısında, türbe bulunması nedeniyle de kutsal kabul edilen Kırklar Dağı'nın yamacındaki 33 hektar alanda uygulanan, "Dicle Vadisi Rekreasyon Alanı Projesi" ile Diyarbakır önemli ölçüde ihtiyaç duyulan yeşil alana kavuştu.

24 MİLYON LİRA HARCANDI

Bakanlıkça, Sur'un eteklerinde, yaklaşık 24 milyon lira kaynakla oluşturulacak şehrin ilk millet bahçesiyle de Diyarbakır'a, 150 dönüm yeşil alan kazandırılacak.

Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırılarla, ilçenin değerlerinin yok edilmek istendiğini belirterek, güvenlik güçlerinin ilçeyi teröristlerden temizlenmesinin ardından, Sur'un ihya edilmesi için çok hızlı çalışma başlatıldığını söyledi.

Koruma İmar Planı'na uygun olarak Sur'un yeniden inşa edildiğini, bu kapsamda İçkale'deki gecekonduların yıkılarak, 27 sahabenin mezarının bulunduğu bu mekanın, inanç turizmine kazandırıldığını belirtti.

5 MİLYON TURİST AĞIRLAMA PLANI

Gazi, İzzetpaşa ve Melikahmet caddelerinde cephe yenileme çalışmalarının tamamlandığına, teröristlerin yıktığı alanda 1500 konutun yapılacağına işaret eden Çiftçi, "Sur bütün yönleriyle ayağa kaldırılıyor. Geçen yıl 500 bin turist ilçemizi ziyaret etti. Yılda 5 milyon turist ağırlamayı hedefliyoruz." dedi.