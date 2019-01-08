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Diyarbakır'a rekor miktarda asfalt döküldü

Kaldırımlar daha estetik görünsün diye bazalt, ateş tuğlası, granit gibi özel malzemeler kullanıldı.

İHA | 08.01.2019 - 16:23..
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Diyarbakır'a rekor miktarda asfalt döküldü

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 'Bağcılar Bölgesi İmar Yolları Düzenleme İşi' kapsamında; protokol yolu olarak bilinen Kamışlo yine Bağlar ilçesinde yer alan Mehmet Uzun, Orhan Doğan ve Çevlik caddelerini SMA aşınma tabakası ile asfaltlayarak, sürüş konforunu artırdı.

400 BİN METREKARE KALDIRIM TAŞI DÖŞENDİ

Yolların SMA aşınma tabakası ile asfaltlanmasıyla birlikte, gürültü kirliliğinin de önüne geçilmiş oldu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, mevcut durumda bozulan ve yolların yapılmasıyla birlikte ihtiyaç duyulan yerlerde yaptığı çalışmayla 400 bin metrekare kaldırım taşı döşedi.

Mevcut var olan ve yolların tamamlanmasıyla sıfırdan yapılan kaldırımlar, görme ile bedensel engellilerin kullanımına uygun şekilde inşa edildi.

Diyarbakır'a rekor miktarda asfalt döküldü

KALDIRIMLAR DAHA ESTETİK GÖRÜNSÜN DİYE ÖZEL MALZEMELER KULLANDILDI

Kaldırım çalışmaları kapsamında Yenişehir ilçesi Gevran Caddesi, engellilerin kullanımına uygun olması için yüksek kaldırım seviyesi indirildi. Daha önce kaldırımlarda sadece siyah bazalt taşı kullanılırken, yeni çalışmalarda kaldırımların daha estetik görünmesi ve farklı renk deseni elde etmek amacıyla yapı malzemesi olarak bazalt, ateş tuğlası, granit, görme engelli takip taşı ve ağaç altı kompozit ızgaralar kullanıldı.

Diyarbakır'a rekor miktarda asfalt döküldü

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 4 merkez ilçe dışında 13 ilçenin mahalle ve mahalle grup yollarına 2 bin kilometre sathi kaplama asfalt serdi. 2017’de ilk kez mahalle grup yollarına 100 kilometre sıcak asfalt seren ekipler, 2018’de 50 kilometre yolu asfaltladı.

Diyarbakır'a rekor miktarda asfalt döküldü

REKOR KIRILDI

2017-2018 yılları arasında kentin sokak, cadde ve bulvarlarına toplam 1 milyon 250 bin ton sıcak asfalt seren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yol çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte 52 bulvar ile caddeyi yeniden düzenledi.

Bulvar ve cadde düzenlenmesinde orta refüj, kaldırım, aydınlatma, yeşillendirme ile bisiklet yolu çalışmaları yürütüldü.

Diyarbakır'a rekor miktarda asfalt döküldü

Diyarbakır'a rekor miktarda asfalt döküldü

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