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Diyarbakır'da 147 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da polis tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda toplam 147 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

DHA | 01.07.2019 - 10:05..
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Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, yürüttükleri çalışmada, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Diyarbakır'da 147 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

ŞÜPHELİLER SORGULANIYOR

Araçta yapılan aramada 26 kilo 800 gram esrar ele geçirildi. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik polislerinin düzenlediği başka bir operasyonda ise saman yüklü araçta yapılan aramada 120 kilo 700 gram esrar ele geçirilerek, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da 147 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

4 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Diyarbakır'da 147 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da 147 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

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