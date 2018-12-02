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Diyarbakır'da 15 köyde sokağa çıkma yasağı

Terör örgütü PKK'ye yönelik operasyon nedeniyle Lice ve Hani ilçelerinde 15 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

AA | 02.12.2018 - 09:41..
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Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerine bağlı 15 köy ve bağlı 22 mezrada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

OPERASYON DÜZENLENECEK

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hani ve Lice ilçesinin dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak, depo alanları, uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

15 KÖY 22 MEZRADA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

​Operasyon bölgesinde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi için Hani'nin Kaledibi, Akçayurt, Topçular, Yukarı Turalı, Kalaba, Uzunlar, Serenköy köyleri ile Başaklı, Güzelce, Taşburun, Karapilyari, Mezartarlası, Sıraevler, Horsel, Çay, Damlatepe, Uysal, A.Turalı, Gürbulak mezraları, Lice'nin Şenlik, Birlik, Abalı, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Daralan ve Duruköy köyleri ile Elmadere, Ağılçık, Akçapınar, Ayaz, Şakan, Boyluca, Dahlık, Alikahya, Hacımusabey ve Kutlamış mezralarında 2 Aralık 2018 Pazar günü saat 06.00’dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı getirildi.

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