Diyarbakır’da 2018 yılında 4 bin 541 kaza meydana geldi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 01 Ocak ile 17 Aralık 2018 tarihleri arasında Diyarbakır’da 4 bin 541 trafik kazası meydana geldi.

3 BİN 979 KİŞİ YARALANDI

Polis sorumluluk bölgesinde; 2018 yılında 23 ölümlü, 2 bin 48 yaralanmalı ve 2 bin 470’i maddi hasarlı olmak üzere 4 bin 541 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 33 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 979 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin, olası trafik kazalarını önlemek için gece gündüz çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdükleri belirtildi.