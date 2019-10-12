taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8838
Euro
6.4924
Altın
1488.71
Borsa
99027.82
Gram Altın
281.654
Bitcoin
49571.79

Diyarbakır'da 3 kişinin ölümden dönüşü kameralara yansıdı

Diyarbakır'da meydana geleN trafik kazasında 1 kişi yaralandı. 3 kişi ise aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

İHA | 12.10.2019 - 01:09..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi üzerinde kontrolden çıkan aracın altında kalmaktan son anda kurtulan 3 kişinin görüntüleri güvenlik kameralarında.

Diyarbakır'da 3 kişinin ölümden dönüşü kameralara yansıdı VİDEO

SON ANDA FARKEDİYORLAR

Kontrolden çıkan otomobil önce ticari taksiye çarpıp ticari taksiyi ters çevirdi ardından yol kenarında bulunan park halindeki otomobile çarptı. Kaza sırasında karşıdan karşıya geçmek için bekleyen 1'i kadın 3 kişi ise son anda direksiyon hakimiyetini kaybeden aracın altında kalmaktan kurtulurken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazada yaralanan ticari taksi şoförü Mehmet Emin Onur, 112 sağlık ekiplerince Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Diyarbakır'da 3 kişinin ölümden dönüşü kameralara yansıdı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
A Milli Takım’ın grubunda puan durumu

A Milli Takım’ın grubunda puan durumu

23
Merih Demiral: Asıl kahramanlar Suriye'de

Merih Demiral: Asıl kahramanlar Suriye'de

68
Millilerden Mehmetçik selamı

Millilerden Mehmetçik selamı

28
Şenol Güneş: Terörü besleyenler, o kanda boğulsunlar

Şenol Güneş: Terörü besleyenler, o kanda boğulsunlar

6
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye yaptırım cevabı

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye yaptırım cevabı

0
9 çocuğu havalı tüfekle vurdu

9 çocuğu havalı tüfekle vurdu

3
Diyarbakır'da 3 kişinin ölümden dönüşü kameralara yansıdı

Diyarbakır'da 3 kişinin ölümden dönüşü kameralara yansıdı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir