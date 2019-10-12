Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi üzerinde kontrolden çıkan aracın altında kalmaktan son anda kurtulan 3 kişinin görüntüleri güvenlik kameralarında.

Diyarbakır'da 3 kişinin ölümden dönüşü kameralara yansıdı VİDEO

SON ANDA FARKEDİYORLAR

Kontrolden çıkan otomobil önce ticari taksiye çarpıp ticari taksiyi ters çevirdi ardından yol kenarında bulunan park halindeki otomobile çarptı. Kaza sırasında karşıdan karşıya geçmek için bekleyen 1'i kadın 3 kişi ise son anda direksiyon hakimiyetini kaybeden aracın altında kalmaktan kurtulurken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazada yaralanan ticari taksi şoförü Mehmet Emin Onur, 112 sağlık ekiplerince Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.