Diyarbakır'da 3 yaşındaki çocuk, 3 dakikada kaçırıldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 3 yaşındaki kız çocuğu E.G., evlerinin önünde oynarken 2 kız tarafından kaçırıldı.

POLİSİN ELİNDEN KAÇTILAR

Babaannesi, yaklaşık 3 dakika sonra torununa seslenmesi ve ses alamaması üzerine torununun kaçırıldığını fark etti.

Polis ekipleriyle seferber olan aile, 7 buçuk saat sonra torunlarına kavuşurken, çocuğu kaçıran kızlar kargaşadan faydalanıp polis ekiplerinin elinden kaçtı.

"ELBİSESİNİ KOKLATIP SOKAKLARA DÜŞTÜLER"

Dede Nedim Güler, torununun kapının önünde nenesiyle aşağıya indiğini, nenesi yukarı çıkınca 3 dakika içerisinde 2 tane 15 ile 18 yaş arası kızların çocuğu kaçırdığını söyledi.

Güler, “Küçük çocuk ağlamasın diye bakkala götürüp dondurma alıyorlar. Üstündeki hırkayı da çıkartıyorlar. Kendi hırkalarını üstüne atıyorlar, öyle alıp götürüyorlar. Saat 14.00 civarı götürdüler. Akşam saat 21.30’da Bağlar Dörtyol’da yakalandılar. Kızlar, polislerin elinden kaçtı. Biz torunumuzu aldık. Emniyet onları arıyor. 3, 4 tane daha kaçırılmış. Onlar daha bulunamadı herhalde. Allah bize yardımcı oldu, çok şükür biz bulduk. Bunların bir an önce yakalanmasını istiyoruz, acaba bu çocuk organ mafyası için mi götürüldü. Birilerine satmak için mi götürüldü? İhtimaller öyle gösteriyor. Polisler geldi, köpek getirdiler. Elbisesini koklatıp sokaklara düştüler. Emniyet bayağı uğraştı. Her insan çocuğuna anlatsın. Yabancılarla gitmesin. Çocuklarına dikkat etsinler." dedi.

"KAÇIRILDIĞINI BİLMİYORDUM"

Mahalle esnafı Mehmet Akal ise mahallelerinde bir tane çocuk kaçırıldığını söyledi. Akal, “2 kız çocuğu dükkana gelip dondurma aldılar. Çocuğun kaçırıldığını bilmiyordum. Bilseydim bırakmazdım.” dedi.