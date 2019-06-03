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Diyarbakır'da 314 kilo esrar yakalandı

Güvenlik güçlerince PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda, çuvallar dolusu esrar ele geçirildi.

DHA | 03.06.2019 - 12:43..
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Lice ve Hazro ilçeleri dağlık ve kırsal alanında, 'Akıncı-27 Şehit Jandarma Asteğmen Aziz Sağlam-06 Operasyonu' başlatıldı.

300 KİLOLUK ÇUVAL ÇUVAL ESRAR OPERASYONA TAKILDI

İl Jandarma Komutanlığınca, dün saat 22.30'dan itibaren devam eden operasyon kapsamında bugün gerçekleştirilen arama faaliyetlerinde, Lice ilçesine bağlı Bağlan Mahallesi kırsalında ağaç altına çuvallar içerisinde gizlenmiş 314 kilo 100 gram ele geçirildi.

Diyarbakır'da 314 kilo esrar yakalandı

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Operasyonla ilgili Valilikten yapılan açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara, artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir." denildi.

Diyarbakır'da 314 kilo esrar yakalandı

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