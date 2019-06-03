Diyarbakır'da 314 kilo esrar yakalandı

Lice ve Hazro ilçeleri dağlık ve kırsal alanında, 'Akıncı-27 Şehit Jandarma Asteğmen Aziz Sağlam-06 Operasyonu' başlatıldı.

300 KİLOLUK ÇUVAL ÇUVAL ESRAR OPERASYONA TAKILDI

İl Jandarma Komutanlığınca, dün saat 22.30'dan itibaren devam eden operasyon kapsamında bugün gerçekleştirilen arama faaliyetlerinde, Lice ilçesine bağlı Bağlan Mahallesi kırsalında ağaç altına çuvallar içerisinde gizlenmiş 314 kilo 100 gram ele geçirildi.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Operasyonla ilgili Valilikten yapılan açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara, artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir." denildi.