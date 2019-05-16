Jandarma 346 kilo uyuşturucuya el koydu

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen bir istihbaratı değerlendirdi.

METROPOL ŞEHİRLERE SEVK EDECEKLERDİ

Lice ilçesinde oturan 2 kişinin elinde bulundurdukları uyuşturucuyu metropol şehirlere sevk etmek amacıyla nakliyeci aradıkları bilgisini alan ekipler, şüphelileri takip etmeye başladı.

BAGAJ BÖLÜMÜNE İSTİFLENDİ

Şüphelilerin ellerinde bulunan uyuşturucuyu, Lice ilçesinin Yolçatı köyü kırsalında nakliye aracına yüklediklerini tespit eden ekipler, Arıklı köyü yol ayrımında nakliye aracını durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada, bagaj bölümüne istiflenmiş ve satışa hazır vaziyette 346 kilogram esrar ele geçirildi.

AZİM VE KARARLILIKLA GÖREVLER SÜRECEK

Olayla ilgisi bulunan iki zanlı gözaltına alınırken; halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere, azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edileceği belirtildi.