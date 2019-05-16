taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0232
Euro
6.7522
Altın
1291.23
Borsa
87631.41
Gram Altın
249.533

Jandarma 346 kilo uyuşturucuya el koydu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, iki kişi gözaltına alındı. Uyuşturucunun metropol şehirlerde satışa konulacağı bilgisine ulaşıldı.

AA | 16.05.2019 - 10:40..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen bir istihbaratı değerlendirdi.

METROPOL ŞEHİRLERE SEVK EDECEKLERDİ

Lice ilçesinde oturan 2 kişinin elinde bulundurdukları uyuşturucuyu metropol şehirlere sevk etmek amacıyla nakliyeci aradıkları bilgisini alan ekipler, şüphelileri takip etmeye başladı.

BAGAJ BÖLÜMÜNE İSTİFLENDİ

Şüphelilerin ellerinde bulunan uyuşturucuyu, Lice ilçesinin Yolçatı köyü kırsalında nakliye aracına yüklediklerini tespit eden ekipler, Arıklı köyü yol ayrımında nakliye aracını durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada, bagaj bölümüne istiflenmiş ve satışa hazır vaziyette 346 kilogram esrar ele geçirildi.

Jandarma 346 kilo uyuşturucuya el koydu

AZİM VE KARARLILIKLA GÖREVLER SÜRECEK

Olayla ilgisi bulunan iki zanlı gözaltına alınırken; halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere, azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edileceği belirtildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Atatürk'ün benzerine yoğun ilgi

Atatürk'ün benzerine yoğun ilgi

624
Enflasyon rakamlarının emekli maaşlarına etkisi

Enflasyon rakamlarının emekli maaşlarına etkisi

134
ABD Temsilciler Meclisi'nden Türkiye'ye yaptırım talebi

ABD Temsilciler Meclisi'nden Türkiye'ye yaptırım talebi

299
AK Parti'nin hedefi küskün seçmen

AK Parti'nin hedefi küskün seçmen

252
Kupa finalinde tartışılan penaltı pozisyonunun yeni açısı

Kupa finalinde tartışılan penaltı pozisyonunun yeni açısı

310
Şener Şen bir kez daha linç ediliyor

Şener Şen bir kez daha linç ediliyor

132
Öğrenciyi döven öğretmene veliler destek verdi

Öğrenciyi döven öğretmene veliler destek verdi

507
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir