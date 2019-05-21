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Diyarbakır'da 400 kilo balık telef oldu

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde havuzun vanaları, kimliği belirsiz kişiler tarafından açılınca 400 kilo balık yaşamını yitirdi.

İHA | 21.05.2019 - 13:08..
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Olay, Kocaköy ilçesinde bir alabalık tesisinde meydana geldi. İddiaya göre, tesisin sahibi Nurettin Kılıç, cumartesi akşamı balık havuzunun su kontrollerini yapıp tesisi kapattı.

Diyarbakır'da 400 kilo balık telef oldu VİDEO

400 KİLO BALIK ÖLDÜ

Ertesi gün balıkları kontrole gelen Kılıç, gördüğü manzara karşısında şok geçirdi. Havuzda bulunan 400 kiloluk balığın telef olduğunu gören Kılıç, ne yapacağını şaşırdı.

Havuza giren Kılıç ve beraberindekiler, telef olan balıkları toplayıp kireçleyerek gömdü.

Diyarbakır'da 400 kilo balık telef oldu

40 BİN LİRALIK ZARAR

Tesiste cumartesi günü son incelemeleri yaptıktan sonra çıktığını ertesi gün de böyle bir olayla karşılaştığını belirten Kılıç, "Havuzda bulunan yaklaşık 400 kiloluk balık telef oldu. Ben bütün kontrollerimi yapıp çıkmıştım. Birinin vanayı açtığını düşünüyorum. 40 bin liraya yakın bir zararım oldu, yetkililerin bana yardım etmelerini bekliyorum." dedi.

Diyarbakır'da 400 kilo balık telef oldu

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