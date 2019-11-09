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Diyarbakır'da 489 kilogram esrar ele geçirildi

Terörün finans kaynağına darbe vurularak, uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor.

İHA | 09.11.2019 - 10:45..
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Diyarbakır'da, uyuşturucu maddelerinin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi, ayrıca terör örgütlerinin uyuşturucu madde üzerinden finansal kaynak sağlamalarının engellenmesine yönelik olarak çalışmalar devam ediyor.

489 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Lice ve Çermik ilçelerinde yapılan 3 farklı operasyonda 328 kilo 250 gram kubar esrar maddesi, 161 kilogram toz esrar maddesi olmak üzere toplamda 489 kilo 250 gram esrar maddesi ele geçirildiği belirtildi.

Diyarbakır'da 489 kilogram esrar ele geçirildi

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Yakalanarak gözaltına alınan S.A., O.A., E.K. ve Ç.K. isimli dört şüpheli şahsın, daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

Diyarbakır'da 489 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da 489 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da 489 kilogram esrar ele geçirildi


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