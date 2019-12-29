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Diyarbakır'da 5 yaşındaki çocuk göğsünden vuruldu

Diyarbakır’da göğsünden vurulmuş halde hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki çocuk, kurtarılamadı.

İHA | 29.12.2019 - 13:06..
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DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan bir evden silah sesi geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Göğsünden vurulan 5 yaşındaki Hasan H., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Güvenlik güçlerince evde yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen silaha el konuldu. Aile ifadelerine başvurulmaları için karakola götürülürken, Hasan H.’nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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