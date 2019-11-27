Diyarbakır'ın Hani, Lice ve Çermik ilçelerinde, narkotik ekipleri tarafından uyuşturucu maddelerinin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik olarak çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 21-25 Kasım arasında 4 farklı operasyon, 18-25 Kasım arasında ise 25 farklı operasyon yapıldı.

559 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda; 553 kilo 668 gram kubar esrar maddesi, 5 kilo 368 gram toz esrar maddesi, 16 kilo 9 gram metamfetamin maddesi, 9 bin 473 adet ecstasy hap ve suçtan elde edilen gelir olduğu değerlendirilen 2 bin 990 lira para ele geçirildi.

32 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon sonucu gözaltına alınan 32 şüpheli şahıstan, 12'sinin tutuklandığı öğrenildi. 4 şahıs adli kontrol şartıyla, 12 şahıs ise yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Firari durumdaki iki şahsın da yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Diyarbakır’da 559 kilo esrar ele geçirildi