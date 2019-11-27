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Diyarbakır'da 559 kilo esrar ele geçirildi

Hani, Lice ve Çermik ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu ele geçirilirken, 32 kişi ise gözaltına alındı.

İHA | 27.11.2019 - 11:23..
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Diyarbakır'ın Hani, Lice ve Çermik ilçelerinde, narkotik ekipleri tarafından uyuşturucu maddelerinin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik olarak çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 21-25 Kasım arasında 4 farklı operasyon, 18-25 Kasım arasında ise 25 farklı operasyon yapıldı.

559 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda; 553 kilo 668 gram kubar esrar maddesi, 5 kilo 368 gram toz esrar maddesi, 16 kilo 9 gram metamfetamin maddesi, 9 bin 473 adet ecstasy hap ve suçtan elde edilen gelir olduğu değerlendirilen 2 bin 990 lira para ele geçirildi.

Diyarbakır'da 559 kilo esrar ele geçirildi

32 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon sonucu gözaltına alınan 32 şüpheli şahıstan, 12'sinin tutuklandığı öğrenildi. 4 şahıs adli kontrol şartıyla, 12 şahıs ise yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Firari durumdaki iki şahsın da yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Diyarbakır’da 559 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da 559 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da 559 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da 559 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da 559 kilo esrar ele geçirildi

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