Diyarbakır'da 65 yaşındaki adam karısını bıçakladı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Altıok Mahallesi 601. Sokak'ta oturan Hasip A. (65), henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 49 yaşındaki eşi Muteber A. ile tartıştı.

POLİSİ ARADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Hasip A., mutfaktan aldığı bıçakla eşini 20 yerinden bıçakladı. Eşinin öldüğünü gören Hasip A., polis ekiplerini arayarak eşini bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri yaşlı adamı gözaltına alındı.

20 BIÇAK DARBESİ SONUCUNDA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Muteber A.’nin vücuduna aldığı 20 bıçak darbesi sonucunda hayatını kaybettiği tespit edildi. Ambulansla Bismil Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenaze, savcının yaptığı ön otopsiden sonra Diyarbakır’a gönderildi. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.