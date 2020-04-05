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Diyarbakır'da 9 çocuk, çöken evin altında kaldı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde çöken kerpiç evde, göçük altında kalan 9 çocuktan iki kız kardeş hayatını kaybetti.

AA |
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Diyarbakır'da 9 çocuk, çöken evin altında kaldı

Çınar ilçesine bağlı Yaprakbaşı Mahallesinde, 11 nüfuslu Demiroğlu ailesinin kaldığı iki katlı kerpiç evin kısmen çökmesi sonucu 9 çocuk göçük altında kaldı.

Olay yerine gelen jandarma, 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri çocukları göçük altından çıkardı.

Diyarbakır'da 9 çocuk, çöken evin altında kaldı

2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Kentteki hastanelere sevk edilen çocuklardan ağır yaralı olan Güneş (14) ve Dindar (13) Demiroğlu yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kerpiç evin aşırı yağışlardan çökmüş olabileceği değerlendirilirken, yaralı çocukların hastanedeki tedavisi sürüyor.

Diyarbakır'da 9 çocuk, çöken evin altında kaldı

Diyarbakır'da 9 çocuk, çöken evin altında kaldı

Diyarbakır'da 9 çocuk, çöken evin altında kaldı

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