Diyarbakır'da ağaçlık alanda yangın

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine bağlı Geçit Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda yangın meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede çevredeki bitki örtüsüne yayıldı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından olay yerine itfaiye, Orman İşletme ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek amacıyla koordineli şekilde söndürme çalışması başlattı.

MAHALLE SAKİNLERİ DE DESTEK VERDİ

Yangının kontrol altına alınması için mahalle sakinleri de ekiplere destek verdi.

Vatandaşlar, imkanları ölçüsünde söndürme çalışmalarına katılarak alevlerin yerleşim alanlarına ve çevredeki diğer ağaçlık bölgelere sıçramaması için ekiplerle birlikte mücadele etti.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediği öğrenilirken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Yangının kesin çıkış nedeninin ise söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılacak incelemeyle netlik kazanacağı belirtildi.