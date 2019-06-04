taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8313
Euro
6.5584
Altın
1324.58
Borsa
90345.63
Gram Altın
247.772

Diyarbakır'da ağanın 300 torunu harçlık için sıraya girdi

Hamo Ağa olarak bilinen Bismil Ziraat Odası Başkanı Mehmet Arslan'ın 300 torunu, bayramını kutlamak için metrelerce kuyruk oluşturdu.

İHA | 04.06.2019 - 11:54..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Bismil ilçesinde Hamo Ağa olarak bilinen Bismil İlçe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Arslan, bölgedeki Kur’an kursu ve mendereselerde okuyan öğrenciler ile hocalara ve kentin illeri gelenlerinin olduğu yaklaşık 2 bin kişiye, iftar yemeği verdi.

İftar yemeği sonrası konuşan Aslan, “Devletin ömrü 10 yıl olsa benim ömrüm 20 olur ise, Cenabı Allah benim 20 yıllık ömrümü devlete versin.” dedi.

300 TORUNU HARÇLIK SIRASINA GİRDİ

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 4 eş ve 56 çocuğu olan, 300 de torunu bulunduğu belirtilen ve Hamo Ağa olarak bilinen Bismil İlçe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Arslan'ın, ilçeye bağlı Işıklar köyünde bulunan evinin avlusunda verdiği iftar yemeğine; Sur İlçe Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Kur’an kursu ve menderese hocaları, öğrenciler ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Hamo Ağa ve oğlu Tahsin Aslan tarafından karşılanan misafirler, daha sonra avluya kurulan masalara geçerek iftarlarını açtı.

Diyarbakır'da ağanın 300 torunu harçlık için sıraya girdi

Hamo Ağa bayram kutlamasında uzun kuyruk

HAMO AĞA'DAN İFTAR YEMEĞİ

Verilen iftar yemeğinin ardından konuşan Hamo Ağa olarak bilinen Arslan, Ramazan ayı münasebetiyle iftar yemeği verdiğini belirterek, “Bu mübarek Ramazan ayı gününde dostlarımı toplayıp bu güzel ortamda iftar yemeği verdim. Allah onlardan ve devletten razı olsun. Devletin ömrü 10 yıl olsa benim ömrüm 20 olur ise, Cenabı Allah benim 20 yıllık ömrümü devlete versin. Hepimizin mübarek Kadir Gecesi de mübarek olsun. Allah hepimizden ve devletimizden razı olsun.” dedi.

Yemeğe katılanlar, daha sonra Hamo Ağa olarak bilinen Mehmet Aslan ve oğlu Tahsin Aslan ile bir süre çay içip sohbet ettikten sonra teşekkür ederek köyden ayrıldı.

Diyarbakır'da ağanın 300 torunu harçlık için sıraya girdi

Diyarbakır'da ağanın 300 torunu harçlık için sıraya girdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Irak'ta bayram için hilal gözleniyor

Irak'ta bayram için hilal gözleniyor

129
Ramazan Bayramı'na geç başlayacak ülkeler

Ramazan Bayramı'na geç başlayacak ülkeler

93
Polisten kaçan şüpheliler yakalanınca ağladı

Polisten kaçan şüpheliler yakalanınca ağladı

77
Teröristlerin 500 metrelik mağarası imha edildi

Teröristlerin 500 metrelik mağarası imha edildi

43
Moskova'da Ramazan Bayramı

Moskova'da Ramazan Bayramı

150
Aslıhan Turan, Hamza bebeğin fotoğrafını ilk kez paylaştı

Aslıhan Turan, Hamza bebeğin fotoğrafını ilk kez paylaştı

56
Ekrem İmamoğlu'nun bayram mesajı

Ekrem İmamoğlu'nun bayram mesajı

227
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir