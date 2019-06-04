Diyarbakır'da ağanın 300 torunu harçlık için sıraya girdi

Bismil ilçesinde Hamo Ağa olarak bilinen Bismil İlçe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Arslan, bölgedeki Kur’an kursu ve mendereselerde okuyan öğrenciler ile hocalara ve kentin illeri gelenlerinin olduğu yaklaşık 2 bin kişiye, iftar yemeği verdi.

İftar yemeği sonrası konuşan Aslan, “Devletin ömrü 10 yıl olsa benim ömrüm 20 olur ise, Cenabı Allah benim 20 yıllık ömrümü devlete versin.” dedi.

300 TORUNU HARÇLIK SIRASINA GİRDİ

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 4 eş ve 56 çocuğu olan, 300 de torunu bulunduğu belirtilen ve Hamo Ağa olarak bilinen Bismil İlçe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Arslan'ın, ilçeye bağlı Işıklar köyünde bulunan evinin avlusunda verdiği iftar yemeğine; Sur İlçe Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Kur’an kursu ve menderese hocaları, öğrenciler ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Hamo Ağa ve oğlu Tahsin Aslan tarafından karşılanan misafirler, daha sonra avluya kurulan masalara geçerek iftarlarını açtı.

Hamo Ağa bayram kutlamasında uzun kuyruk

HAMO AĞA'DAN İFTAR YEMEĞİ

Verilen iftar yemeğinin ardından konuşan Hamo Ağa olarak bilinen Arslan, Ramazan ayı münasebetiyle iftar yemeği verdiğini belirterek, “Bu mübarek Ramazan ayı gününde dostlarımı toplayıp bu güzel ortamda iftar yemeği verdim. Allah onlardan ve devletten razı olsun. Devletin ömrü 10 yıl olsa benim ömrüm 20 olur ise, Cenabı Allah benim 20 yıllık ömrümü devlete versin. Hepimizin mübarek Kadir Gecesi de mübarek olsun. Allah hepimizden ve devletimizden razı olsun.” dedi.

Yemeğe katılanlar, daha sonra Hamo Ağa olarak bilinen Mehmet Aslan ve oğlu Tahsin Aslan ile bir süre çay içip sohbet ettikten sonra teşekkür ederek köyden ayrıldı.