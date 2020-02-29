Diyarbakır'da aileler arasında arazi kavgası: 8 yaralı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Karapınar ve Şahin aileleri arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

8 YARALI

Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da taş, sopa ve silahlı arazi kavgası 8 yaralı

GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülürken, kavgaya karışan şahıslar ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına aldı.