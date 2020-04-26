Diyarbakır'da aileler arasında silahlı kavga çıktı: 1 ölü

3 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğun cezanesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

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Rize’de sıra dışı doğum günü sürprizi

Rize’de koronavirüsle mücadelede görevli olan doktora, arkadaşları tarafından kiralanan yük asansörü ile doğum günü pastası gönderildi.