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Diyarbakır'da aileler arasında silahlı kavga çıktı: 1 ölü

İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

DHA |
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Diyarbakır'da aileler arasında silahlı kavga çıktı: 1 ölü

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde isimleri belirlenemeyen 2 aile arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek silahlı taşlı ve sopalı kavga dönüştü.

4 KİŞİ YARALANDI

Kavgada her iki ailenin fertlerinden 4 kişi yaralandı.

İhbarın ardından mahalleye çok sayıda jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Yıldız, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Diğer 3 yaralının hastanedeki tedavileri sürerken, jandarma ekipleri kavganın meydana geldiği Ali Bardak Mahallesi'nde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Diyarbakır'da aileler arasında silahlı kavga çıktı: 1 ölü

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