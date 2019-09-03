Diyarbakır'da ailelerin eylemi üzerine HDP kepenk kapattı

Diyarbakırlı 4 ailenin içi yanıyor.

Oğulları teröristlerce zor kullanılarak, dağa kaçırıldı bu ailelerin. Ellerinden bir şey gelmeyen aileler, çareyi terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin İl Başkanlığı önünde oturmakta buldu.

Önce Çetinkaya Ailesi ile başlayan bu eylem, sonrasında 3 ailenin daha gelmesine vesile oldu.

AİLE SAYISI YÜKSELDİ

Çetinkaya Ailesi'nin eylemi sürerken, 10 yaşında olan oğlu Azad'ın teröristlerce dağa kaçırıldığını dile getiren Remziye Akkoyun da oturma eylemine katıldı. Çetinkaya ile Akkoyun ailelerinin oturma eylemi sürerken, Biçer Ailesi de oğulları Mustafa Biçer'in dağa kaçırıldığını ifade ederek, oturma eylemine eşlik etti.

Çocuğu dağa kaçırılan aileler isyan etti VİDEO



KEPENK KAPATTILAR

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapanların sayısı artınca, parti binası girişindeki kepenk HDP'lilerce kapatıldı. Kapatılan kepenge rağmen 3 aile, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdürüyor.