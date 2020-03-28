Diyarbakır’da alacak verece meselesi kanlı bitti

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Ramazan T. isimli bir kişi yolda yürürken alacak verecek meselesinde husumetli olduğu şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Şahıs saldırının ardından ara sokaklardan kaçarak uzaklaştı.
1 KİŞİ YARALANDI
Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken kaçan şahısın yakalanması için operasyon başlattı.