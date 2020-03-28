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Diyarbakır’da alacak verece meselesi kanlı bitti

Diyarbakır’da alacak verecek meselesi kanlı sonuçlandı, Ramazan T. isimli şahıs yol ortasında kurşun yağmuruna tutuldu.

İHA | 28.03.2020 - 18:23..
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Ramazan T. isimli bir kişi yolda yürürken alacak verecek meselesinde husumetli olduğu şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Şahıs saldırının ardından ara sokaklardan kaçarak uzaklaştı.

Diyarbakır’da alacak verece meselesi kanlı bitti

1 KİŞİ YARALANDI

Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken kaçan şahısın yakalanması için operasyon başlattı.

Diyarbakır’da alacak verece meselesi kanlı bitti

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