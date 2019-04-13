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Diyarbakır'da altın yazma 1100 yıllık kitap ele geçirildi

Diyarbakır'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, 1100 yıllık İbranice altın yazmalı dini motifli kitap, satılmak üzereyken suçüstü yakalandı.

Haber Merkezi | 13.04.2019 - 10:16..
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalarla Bismil ve Ergani ilçelerinde oturan bazı kişilerin 1100 yıllık İbranice altın yazmalı dini motifli kitabı satmak için alıcı aradıklarını belirledi.

Diyarbakır'da altın yazma 1100 yıllık kitap ele geçirildi VİDEO

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine dün Ergani'de operasyon düzenleyen ekipler, 6 kişiyi kitabı satmaya çalışırken gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde de arama yapıldı. Aramada, dış kaplaması deri, 21 sayfadan oluşan kitap da bulunarak el konuldu.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Diyarbakır'da altın yazma 1100 yıllık kitap ele geçirildi

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