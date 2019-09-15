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Diyarbakır'da annelerin nöbeti sürüyor

HDP'nin Diyarbakır'daki il binası önünde devam eden protestolara katılım, günden güne artmaya başladı.

AA & Ensonhaber | 15.09.2019 - 09:30..
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Diyarbakır'da annelerin nöbeti sürüyor

Çocukları kandırılarak kaçırılan ailelerin, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye tepkisi büyük.

Evlatlarının kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan acılı aileler, günlerdir eylemde.

Eyleme katılan ailelerin sayısı günden güne artarken, bina önüne gelen son isim Hurinaz Ana oldu.

YAŞINA RAĞMEN EVLADI İÇİN GELDİ

83 yaşındaki Hurinaz Ana, yıllardır göremediği oğluna kavuşabilmek için Bitlis'ten Diyarbakır'a geldi.

Terör örgütü PKK'nın çocukları bırakması gerektiğini söyleyen Hurinaz Ana'nın acısı, gözlerinden okunuyor...

HDP HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Diyarbakır'da oturma eylemi yapan aileler, çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları ve tehdit edildikleri gerekçesiyle HDP İl Başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Diyarbakır'da annelerin nöbeti sürüyor

Diyarbakır'da annelerin nöbeti sürüyor

Diyarbakır'da annelerin nöbeti sürüyor

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