Diyarbakır'da annelerin nöbeti sürüyor

Çocukları kandırılarak kaçırılan ailelerin, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye tepkisi büyük.
Evlatlarının kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan acılı aileler, günlerdir eylemde.
Eyleme katılan ailelerin sayısı günden güne artarken, bina önüne gelen son isim Hurinaz Ana oldu.
YAŞINA RAĞMEN EVLADI İÇİN GELDİ
83 yaşındaki Hurinaz Ana, yıllardır göremediği oğluna kavuşabilmek için Bitlis'ten Diyarbakır'a geldi.
Terör örgütü PKK'nın çocukları bırakması gerektiğini söyleyen Hurinaz Ana'nın acısı, gözlerinden okunuyor...
HDP HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Diyarbakır'da oturma eylemi yapan aileler, çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları ve tehdit edildikleri gerekçesiyle HDP İl Başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu.