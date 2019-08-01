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Diyarbakır’da antidepresan ilacı içen 4 çocuk zehirlendi

Çöpte buldukları antidepresan ilaçlarını içen ikisi kardeş yaşları 4 ile 7 arasından değişen 4 çocuk zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

İHA | 01.08.2019 - 03:17..
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çöpe atılan ve psikolojik tedavide kullanılan antidepresan ilaçlar, sokakta oynarken çöpleri karıştırarak bulup ilaç kutusunu açarak içindeki ilaçları yutan Zekeriya C. (4), Şeyhmuz C. (7) Zeynep E. (7), ve Yağmur A. (6) bir müddet sonra fenalaştılar.

AİLELERİNE SÖYLEDİLER

Eve geldikleri zaman halsizlik ve mide bulantısı görülen çocukların, çöpteki ilaçlardan içtiklerini söylemeleri üzerine zehirlendikleri anlaşıldı.

Çocuklar, aileleri tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından müşahede altına alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Diyarbakır’da antidepresan ilacı içen 4 çocuk zehirlendi

Diyarbakır’da antidepresan ilacı içen 4 çocuk zehirlendi

Diyarbakır’da antidepresan ilacı içen 4 çocuk zehirlendi

Diyarbakır’da antidepresan ilacı içen 4 çocuk zehirlendi

Diyarbakır’da antidepresan ilacı içen 4 çocuk zehirlendi

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