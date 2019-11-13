Diyarbakır'da aracı bozulan şahsa polis yardım etti

Diyarbakır'da Bağlar ilçesi Aydın Arslan Bulvarı'nda, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen minibüs arıza yaptı.

Trafiğin yoğun olduğu saatte arızalanan aracını yol kenarına itmeye çalışan sürücünün yardımına, durumu fark eden kavşakta görevli polis memuru yetişti.

ÇEVREDEKİLER TAKDİR ETTİ

Polis memurunun, aracı sürücü ile yol kenarına itmesi ve bir polis otomobilinin de arızalı aracı arkadan takip ederek yol emniyetini sağlaması, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Trafik polisinin yardımı, çevredeki vatandaşlardan da takdir gördü.