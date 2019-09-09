taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7474
Euro
6.3601
Altın
1510.08
Borsa
100820.91
Gram Altın
279.022

Diyarbakır'da avukat eşini öldüren doktorun ifadesi

Eşini öldüren cani doktor, "Basında hakkımda çıkan haberler de psikolojimi bozuyor. Bu haberler devam ettikçe psikolojim düzelmeyecek ve savunma veremeyeceğim" dedi.

DHA | 09.09.2019 - 16:53..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Diyarbakır'da, 43 yaşındaki avukat eşi Müzeyyen Boylu'yu, 'tasarlayarak ve canavarca his ile öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan 45 yaşındaki doktor Mesut Issı'nın, Diyarbakır 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı.

Diyarbakır'da avukat eşini öldüren doktorun ifadesi

BİRÇOK AVUKAT KATILDI

Sabah saatlerinde yapılan duruşmaya; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Filiz Saraç ve Ankara, Sinop, Kırklareli, Adana, Şırnak, Mersin, Adıyaman, Kocaeli, Aydın, Erzurum, İzmir, Siirt, Trabzon, Gaziantep, İstanbul, Şanlıurfa, Batman, Bursa, Van, Tekirdağ, Edirne, Bingöl, Bursa, Konya ve Antalya barolarından katılım sağlandı.

Diyarbakır'da avukat eşini öldüren doktorun ifadesi

BAKANLIĞIN MÜDAHALLİĞİ KABUL EDİLDİ

Mahkeme heyeti; Barolar Birliği, Barolar ve STK'ların müdahillik taleplerini, Müzeyyen Boylu'nun avukatlık mesleği nedeniyle öldürülmediği ve suçtan zarar görme koşulu oluşmadığı gerekçesiyle reddederek, sadece Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın müdahillik talebini kabul etti.

Diyarbakır'da avukat eşini öldüren doktorun ifadesi

"BASINDA ÇIKAN HABERLER PSİKOLOJİMİ BOZUYOR"

Avukatların savunmasının ardından söz alan sanık Mesut Issı, psikolojik tedavi gördüğünü, tedavisi bittikten sonra savunma yapacağını söyledi. Issı, "Psikolojim bozuk ama tedavim bitince sağlıklı beyan verebileceğim. Basında hakkımda çıkan haberler de psikolojimi bozuyor. Bu haberler devam ettikçe psikolojim düzelmeyecek ve savunma veremeyeceğim." dedi.

4 KASIM'A ERTELENDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Issı'nın tutukluluk halinin devamına, bir sonraki duruşmanın 4 Kasım 2019'da görülmesine karar verdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstiklal Caddesi'ndeki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

İstiklal Caddesi'ndeki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

574
Halit Ayar'ın katilinin ilk ifadesi

Halit Ayar'ın katilinin ilk ifadesi

724
Hatay Emniyet Müdürü trafik kazası geçirdi

Hatay Emniyet Müdürü trafik kazası geçirdi

116
CHP'li belediye başkanları WhatsApp grubu kurdu

CHP'li belediye başkanları WhatsApp grubu kurdu

205
Erdoğan, CHP'nin kalesi Kadıköy'de

Erdoğan, CHP'nin kalesi Kadıköy'de

152
Erdoğan'dan ABD'ye güvenli bölge mesajı

Erdoğan'dan ABD'ye güvenli bölge mesajı

378
Türkiye'nin nükleer hamlesi rahatsızlığa neden oldu

Türkiye'nin nükleer hamlesi rahatsızlığa neden oldu

316
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir