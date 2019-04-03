Diyarbakır'da aynı yolda 3 kaza: 7 yaralı

Aşırı yağışların etkili olduğu karayolu güzergahında meydana gelen 3 ayrı kazada, 7 kişi yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKIP, TARLAYA YUVARLANDI

Kazalardan ilkinde sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 FE 2448 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak yağmur suyu biriken yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı.

Kamyonette sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hurdaya dönen kamyonet ise çekiciyle otoparka götürüldü.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU CİDDİ

Daha sonra meydana gelen iki ayrı trafik kazasında da 5 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Jandarma ve polis ekipleri, olası kazalara karşı karayolunda önlem aldı.



























