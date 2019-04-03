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Diyarbakır'da aynı yolda 3 kaza: 7 yaralı

Diyarbakır-Elazığ karayolunda, aşırı yağmur nedeniyle art arda kazalar yaşandı.

DHA | 03.04.2019 - 17:10..
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Aşırı yağışların etkili olduğu karayolu güzergahında meydana gelen 3 ayrı kazada, 7 kişi yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKIP, TARLAYA YUVARLANDI

Kazalardan ilkinde sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 FE 2448 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak yağmur suyu biriken yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı.

Kamyonette sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hurdaya dönen kamyonet ise çekiciyle otoparka götürüldü.

Diyarbakır'da aynı yolda 3 kaza: 7 yaralı

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU CİDDİ

Daha sonra meydana gelen iki ayrı trafik kazasında da 5 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Jandarma ve polis ekipleri, olası kazalara karşı karayolunda önlem aldı.


Diyarbakır'da aynı yolda 3 kaza: 7 yaralı

Diyarbakır'da aynı yolda 3 kaza: 7 yaralı

Diyarbakır'da aynı yolda 3 kaza: 7 yaralı

Diyarbakır'da aynı yolda 3 kaza: 7 yaralı

Diyarbakır'da aynı yolda 3 kaza: 7 yaralı

Diyarbakır'da aynı yolda 3 kaza: 7 yaralı

Diyarbakır'da aynı yolda 3 kaza: 7 yaralı

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