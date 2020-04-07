Diyarbakır'da baba, çöken evde 2 kızını kaybetti

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, 11 nüfuslu Demiroğlu Ailesi'nin kaldığı iki katlı kerpiç ev çöktü.

Evin çökmesi sonucu göçük altında kalan 9 kardeşten Güneş ve Dindar hayatını kaybetti.

"KIZLARIMIN ENKAZDA KALDIĞINI GÖRDÜM"

Maddi durumu kötü olan Demiroğlu Ailesi için yakınları, yıkıntıların arasından bulabildikleri kilim, perde ve işe yarar eşyaları çıkarmaya çalıştı.

Baba Hamdullah Demiroğlu, "Olay anında uyumamıştım daha. Yıkıntı sırasında çocuklarımı kontrol ettim. O sırada kızlarım Güneş ve Dindar'ın enkazda kaldığını gördüm." dedi.

Çöken evde 2 kızını kaybeden baba: Söz vermiştim polis yapacaktım

"KIZIMA SÖZ VERMİŞTİM"

Göçük altında kalarak hayatını kaybeden kızı Dindar'a, okutup polis yapacağı sözünü veren Demiroğlu, "Büyük kızım Güneş 14 yaşındaydı, 8’inci sınıfı bitirmişti. Onun küçüğü Dindar da 13 yaşındaydı, bu sene 8’inci sınıfa gidiyordu. Ben Dindar’a söz vermiştim, demiştim ki; 'Seni okutup polis yapacağım, sözümün arkasındayım.' Olmadı. Demek ki nasip değilmiş. Allah’tan gelen her şey başım gözüm üstüne. Bizim Allah’a, peygambere ve kadere inancımız varsa, böyle şeylere de inancımız var. ” dedi.





ÇADIRDA YAŞAYACAKLAR

Mevsimlik işçi olarak çalışan Demiroğlu, kalacak yerleri olmadığı için köylülerin AFAD’tan talep ettikleri çadırda yaşayacaklarını belirtti.

Daha önce evini onarmak için ilgili kurumlara yardım talebinde bulunduğunu ve talebinin reddedildiğini belirten Demiroğlu, "Ben daha önce Çınar’a gidip 3 defa fakir fonuna dilekçe verdim, evime bakılmadan reddedildi. Kimse gelip evimi kontrol etmedi. Benim de bu evi yapacak kadar gücüm yoktu. 9 çocuğum vardı. Sürekli çalışıyordum, sadece çocuklarımın okumasına ve onların doyurmasına yetiyordum." dedi.



