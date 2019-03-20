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Diyarbakır'da bağımsız adayın vaadi: Bedava elektrik

Diyarbakır’ın bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hasan Sancar, seçilmesi durumunda su, elektrik ve internetin bedava olacağını söyledi.

Haber Merkezi | 20.03.2019 - 08:53..
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Diyarbakır'da bağımsız adayın vaadi: Bedava elektrik

Diyarbakır’dan bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Hasan Sancar, vaatleriyle dikkat çekiyor.

"FARKINDALIK YARATMA ADINA ADAY OLDUK"

Sancar,  "Diyarbakır'da kullanılmayan yaklaşık 200 bin oy var. Ve biz de kimsesizlerin kimi olma adına, farkındalık yaratma adına aday olduk" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da bağımsız adayın vaadi: Bedava elektrik VİDEO

"METAN GAZINDAN ÜRETTİĞİMİZ ELEKTRİĞİ TEDAŞ'A SATACAĞIZ"

Sancar seçilmesi durumunda vaatlerini de sıraladı, "Diyarbakır'da elektrik, su ve internet bedava yapacağız diyoruz. Metan gazından elektrik üreteceğiz. Metan gazından ürettiğimiz elektriği TEDAŞ'a satacağız.

Diyarbakır'da bağımsız adayın vaadi: Bedava elektrik

"SU BOŞA AKIYOR ZATEN"

İnternetin de 26 milyonluk bir ödemesi vardır. Bu da bir büyükşehir belediyesi için büyük bir para değildir. Su boşa akıyor zaten. Bunun için gerekli mercilere başvurumuzu yapacağız. Diyarbakır'ın suyu bedava olacak. Çünkü fizyolojik bir ihtiyaç." dedi.

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