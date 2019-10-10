Diyarbakır'da Barış Pınarı Harekatı protesto edildi

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusunda YPG ve DEAŞ teröristlerini silmek, bölgeyi temizleyerek Suriyelileri vatanlarına döndürmek için Barış Pınarı Harekatı'na başladı.

HDP AYAKLANDI

Bu harekata karşı PKK'nın siyasi uzantısı HDP ise her zamanki gibi tepki gösterdi. HDP, en güçlü olduğu şehir olan Diyarbakır'da azınlık sayılacak bir kalabalığı toplayarak; Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmeye çalıştı. Polis ise eylemcilere müdahale etti.

Diyarbakır'da Barış Pınarı Harekatı'na protesto VİDEO