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Diyarbakır'da belediye atığına jandarma müdahalesi

HDP'li Sur belediyesinin hazine arazisine atık bırakması üzerine savcılık soruşturma başlattı.

AA | 07.08.2019 - 20:35..
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Diyarbakır'da belediye atığına jandarma müdahalesi

Diyarbakır Sur'da DİSKİ'ye ait kamyon ve iş makineleri, biyolojik arıtma tesisinden çıkan atığı Karabaş Mahallesi'ndeki yaklaşık 100 dönümlük hazine arazisine izinsiz boşalttı.

Sur İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bazı görevlilerin bu atıkları depolayıp üzerini toprakla örtmeye çalıştığı iddiaları üzerine çalışma başlatıldı.

Diyarbakır'da belediye atığına jandarma müdahalesi VİDEO

SAHADAKİ ÇALIŞMA DURDURULDU

Jandarma ekipleri, bölgede tedbir alarak sahadaki çalışmayı durdurdu.

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce analiz edilmek üzere bölgeden numune alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da belediye atığına jandarma müdahalesi

Diyarbakır'da belediye atığına jandarma müdahalesi

Diyarbakır'da belediye atığına jandarma müdahalesi

Diyarbakır'da belediye atığına jandarma müdahalesi

Diyarbakır'da belediye atığına jandarma müdahalesi

Diyarbakır'da belediye atığına jandarma müdahalesi

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