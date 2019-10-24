Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Alipınar Köprüsü yanında, lise öğrencileri arasında laf atma meselesi yüzünden başlayan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
1'İ AĞIR 2 YARALI
Kavgada Şehmuz Ö. ağır yaralanırken, Mehmet T. ise hafif yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildİ. Yaralılara, olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekipleri bölgede, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.