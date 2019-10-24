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Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Bağlar ilçesinde iki liseli öğrencinin arasında çıkan laf atma kavgası, kanlı bitti.

İHA | 24.10.2019 - 17:25..
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Alipınar Köprüsü yanında, lise öğrencileri arasında laf atma meselesi yüzünden başlayan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

1'İ AĞIR 2 YARALI

Kavgada Şehmuz Ö. ağır yaralanırken, Mehmet T. ise hafif yaralandı.

Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildİ. Yaralılara, olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri bölgede, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

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