Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Genk-Liverpool maçı için bilet alan iki İngiliz taraftar, Belçika'nın Genk şehri yerine Gent'e gidince karşılaşmayı kaçırdı.

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Merkez Bankası toplam rezervlerinde artış yaşandı

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı. İstatistikler, Merkez Bankası toplam rezervlerinin geçen hafta 104 milyar 494 milyon dolara yükseldiğini gösterdi.